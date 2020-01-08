أخبار مصر

وكالة فارس تنشر فيديو لقواعد أمريكية جديدة فى مرمى صواريخ الحرس الثورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فارس تنشر فيديو لقواعد أمريكية جديدة فى مرمى صواريخ الحرس الثورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية مقطع فيديو لقواعد أمريكية حول العالم وفى منطقة الخليج العربى، قالت إنها فى مرمى صواريخ إيران، وذلك بعد تنفيذ الحرس الثورى الإيرانى هجمة صاروخية بالستية فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، ويظهر الفيديو كل القواعد العسكرية الأمريكية فى الخليج بالإضافة إلى قاعدة انجرليك الأمريكية فى تركيا وأفغانستان وباكستان.

 

 

وقصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، ردّاً على مقتل رئيس "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية فى بغداد قبل 5 أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي لاندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.

Advertisements

وأعلن البنتاجون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة فى بيان أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وعمت الشارع الإيرانى فرحة شعبية فور الإعلان عن نبأ قصف الحرس الثورى الإيرانى لقاعدة عين الأسد الأمريكية فى العراق، واحتفل مئات الإيرانيون، اليوم، الأربعاء، بالهجوم الصاروخى، الذى شنته طهرانق، باعتباره انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، الذى اقيمت مراسم دفنه فجر الاربعاء بالتزامن مع القصف الإيرانى.

من جهته أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالهجوم وهو "يراقب الأوضاع عن كثب ويجري اجتماعات مع فريقه الأمنى".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة فارس تنشر فيديو لقواعد أمريكية جديدة فى مرمى صواريخ الحرس الثورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا