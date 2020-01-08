شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لبدء نقل تماثيل الكباش الأربعة من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” بنشر أول صور لأعمال النقل رسميًا لـ4 كباش من معابد الكرنك، تم تجهيزها وترميمها من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" بالكرنك لتتحرك صوب العاصمة لتزيين ميدان التحرير خلال الفترة المقبلة حول مسلة ستنقل من صان الحجر بالشرقية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار.

وكشف مصادر بمعابد الكرنك، أنه تم على مدار الفترة الماضية رفع ونقل التماثيل الأربعة التى وقع عليها الاختيار من قلب منطقة صالة الاحتفالات وكانت مدفونة بعيدًا عن زيارات السائحين بمعابد الكرنك، وتم رفعها من موقعها تحت إشراف وبأيادى القيادات والعمال، وتم الانتهاء تمامًا من رفع التماثيل الأربعة بواسطة أوناش ضخمة لتخزينها وترميمها بصورة تحفظها خلال عملية النقل، والتى بدأت بالفعل عصر اليوم الأربعاء، وتستكمل حتى غدًا الخميس.

وكانت قد بدأت مساء الخميس 26 ديسمبر الماضى، أعمال تجهيز ورفع 4 تماثيل للكباش من قلب الفناء الأول بمعابد الكرنك فى محافظة الأقصر، حيث أعلن قيادات وزارة الآثار أن الكباش التى يتم نقلها حاليًا ليست تابعة لطريق الكباش الذى يصل معبد الأقصر بالكرنك، وليست أيضًا ضمن كباش واجهة معبد الكرنك، ولكنها من كباش الفناء الأول، وذلك تأكيدًا لانفراد ”الخليج 365”، حيث تم البدء فى أعمال تجهيز مجموعة من الكباش فى الفناء الأول بالكرنك والذى يقع خلف الصرح الأول للمعبد، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى العاصمة وتم العمل على فحص وتجهيز الكباش المقرر نقلها مساء يوم الخميس واستمرت تلك الأعمال حتى أمس الجمعة، وذلك لنقلها خلال الأيام المقبلة.