شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نسعى لتدعيم وتنمية العلاقات مع الصين فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن المباحثات مع وزير الخارجية الصينى، تطرقت إلى مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، خاصة أن مصر دولة إقليمية لها تأثيرها فى محيطها والصين من الدول الكبرى فى العالم ولها مقعد دائم فى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الصين كان لها دورا فى دعم جهود مصر التنموية بما لديها من إمكانيات وتأثير، وهو ما يحقق القدرة على الاستفادة المتبادلة بين البلدين فى كافة المجالات.

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الصينى وانج يي اليوم الأربعاء، أننا ننظر إلى الصين نظرة احترام وتقدير ونسعى العمل على تدعيمها وتنميتها بما يحقق المصالح للبلدين، ولدينا ثقة كبير فى الشريك الصينى بما يحقق التوافق الكبير فى الرؤيا تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وضرورة العمل على تحقق الامن والاستقرار على المستوى الدولي.

وتعد زيارة ووزير خارجية الصين وانج يي إلى مصر، أول الزيارات التي يقوم بها الوزير الصيني إلى مصر منذ عام 2014‪ بحسب تصريحات السفير الصيني بالقاهرة، حيث أن مصر هي المحطة الأولى لزيارات وزير خارجية الصين إلى الخارج في العام الجديد ما يعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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وكشف السفير الصيني بالقاهرة، إن كلا الجانبين سيتبادلان الآراء بشكل معمق حول القضايا الدولية والإقليمية المهمة وسبل مواصلة تنفيذ التوافق المهم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج بهدف دفع عجلة التعاون الصيني - المصري المشترك لبناء (الحزام والطريق)، فضلا عن تحقيق تطور جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ومن المنتظر أن وزير الخارجية الصيني أيضا كلا من جيبوتي وإريتريا وبوروندى وزيمبابوى فى إطار جولة أفريقية، مؤكدا أهمية الجولة التى تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصينى الأفريقى لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى – الأفريقى.