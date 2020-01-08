شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بأوتاوا بكندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، فى حادث إطلاق نار فى مدينة أوتاوا الكندية، وفق ما ذكرته هيئة الإسعاف المحلية، وقال أحد المساعدين الطبيين عبر موقع "تويتر": "شخص واحد مات فى مكان الحادث حسب ما أعلن من قبل المسعفين" وتم نقل ثلاثة مصابين إلى مركز الصدمات فى حالة خطيرة يعانون من إصابات بطلقات نارية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وقالت إدارة شرطة أوتاوا إن عمليتها فى شارع جيلمور، بوسط المدينة، لا تزال مستمرة.
أوضحت شرطة أوتاوا فى بيان أنها "تجرى تحقيقا فى إطلاق نار وقع فى البلوك رقم 400 بشارع غيلمور فى السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي".وتابعت أن الشرطة "وجدت عدة جرحى فور وصولها لموقع إطلاق النار"، مضيفة: "حتى اللحظة، تم تأكيد مقتل شخص واحد، فيما نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى بجراح خطيرة".
وتابع البيان أن الشرطة "لا تزال تبحث عن المشتبه به فى إطلاق النار".
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