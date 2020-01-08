شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن يكشف تفاصيل الحوار السرى بينه وبين المدعى العام اليابانى قبل هروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان – رينو، فى مؤتمر صحفى اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت، تفاصيل هروبه من اليابان وحواره السرى مع المدعى العام اليابانى، مضيفا: عندما ذهبت أمام المدعى العام فى طوكيو ودعوت إلى براءتي وكانت يداى مغلولتان ومعصماي مغلولين، تم إرسالى إلى قاعة المحكمة وكنت فى السجن الإنفرادى لفترة طويلة، وبعد ذلك قضيت فترة الأعياد وحيدا ومعزولا ولم أرى أى شخص من أسرتى إلا بعد 6 أسابيع".

وأضاف كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحفى، المدعى العام قال لى اعترف وستنتهى الأمور.. كنت أستيقظ ليلا وأسال نفسى هل أدافع عن براءتى أم أفعل ما قاله لى.. هذا الشعور بفقدان الأمل كان عميقا جدا، كنت أدافع عن براءتي وأردت اليوم أن انتهز الفرصة بأنه تم إلقائى فى العزلة العميقة والتى تتنافى مع معايير العدالة والأمم المتحدة.

وتابع كارلوس غصن: "أنا هناك لأقول لماذا غادرت اليابان، للمرة الأولى أستطيع الدفاع عن نفسى وأرد على الاسئلة وكان من الصعب أن انتقد وعندما كنت فى المعتقل فى اليابان، الآن أستطيع أن أتحدث عن الوقائع والتفاصيل والبيانات بدلا من الأكاذيب الملفقة التى تمت فى اليابان" .

وأضاف كارلوس غصن، إنه ليس فوق القانون ويرحب بظهور الحقيقة كى يستعيد سمعتى، قائلا:" أنا لم اهرب من العدالة.. أنا سافرت من اليابان من أجل تحقيق العدالة.. ومن أجل البعد عن القمع السياسى.. ولم استطيع الحصول على الحد الأدنى من العدالة، وكان قرار صعبا وكانت هناك مخاطر تواجهنى، وهذه الأمور كانت صعبة جدا".

وكشف كارلوس غصن، أنه تعرض لحملات منظمة، قائلا: أقدم الشكر لمن وقف معى وأصدقائى وأخواتى وعائلتى خاصة أنهم عانوا معاناة قاسية بعد اعتقالى ووضعى فى الحجز الانفرادى، وتم الإشارة إليهم من خلال المقالات ووسائل الإعلام المدعومة من الحكومة اللبنانية.. أنا أيضا أشكر الحكومة اللبنانية والمواطنين الذين وثقوا فى وأكدوا أن الشعب اللبنانى يتمتع بروح كبيرة وقلب كبير لتحقيق العدل، وأشكر المحامين الذين ساعدونى مجازفين بمسيرتهم فى هذا النظام المعادى الذى فرض عليا هذه التهمة من البداية.. وأشكرا أنصار حقوق الإنسان والعدالة الذين حاولوا حث النظام اليابانى من أجل الإفراج عنى، بطبيعة الحال نحن لا ننسى ما حدث من نظام العدالة اليابانى".

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وتابع كارلوس غصن فى ظهور الأول: "تم تجريدى من حقوقى خلال توقيفى فى اليابان والنظام هناك لم يعبأ بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، مشددا على أن التهم الموجهة إليه ليس لها أساس من الصحة".

وظهر كارلوس غصن لأول مرة بعد هروبه من اليابان، فى مؤتمر صحفى من العاصمة اللبنانية بيروت، للحديث عن كواليس ما حدث فى الفترة الماضية، وفى بداية مؤتمره الصحفى تحدث غصن باللغة العربية موجها الشكر إلى دولة لبنان لوقفوها بجواره.

مؤتمر صحفي لمدير شركة نيسان السابق #كارلوس_غصن https://t.co/MfMKbt926A

— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)