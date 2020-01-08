شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أرامكو تدرس تحويل مسار الناقلات المحملة بمنتجاتها لتفادي مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موقع الوكالة الدولية رويترز، نقلا عن مصادر مقربة من أرامكو أن الشركة تدرس تحويل مسار الناقلات المحملة بمنتجاتها لتفادى العبور بمضيق هرمز، وذلك فى ضوء التزامن مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب استهداف قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، الجمعة الجمعة الماضية.

و كان وزير الدفاع البريطانى بن ولاس، قد أعلن أن البحرية البريطانية ستبدأ فى مرافقة السفن التى ترفع علم البلاد أثناء مرورها فى مضيق هرمز؛ لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى على يد القوات الأمريكية، وقال بن ولاس إنه "أمر سفينتى (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التى ترفع علم بريطانيا"، مضيفا "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا فى هذا التوقيت".

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وأضاف، وزير الدفاع البريطانى بن ولاس، "إنه تحدث مع نظيره الأمريكى مارك إسبر، قائلا "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع"، مشيرا إلى أن القانون الدولى يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى تهديد وشيك لمواطنيها.

وكانت بريطانيا قد دعت فى وقت سابق، كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليماني، لكنها قالت "إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى تهديد وشيك".