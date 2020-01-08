شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم عميل مزدوج لأمريكا وإيران.. وأبلغ ترامب بضرب قاعدة عين الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس –المتخصص فى فضح فساد النظام القطرى- أن تميم بن حمد أمير قطر يلعب دور العميل المزدوج لأكثر من طرف، خاصة فى ظل التصعيد بين أمريكا وإيران، ولا يعبأ على الإطلاق بأمن وسلامة المنطقة، كما أكد قطريليكس أن تميم شارك فى عرض إيران المسرحى لقصف قاعدة الأسد الجوية، بالعراق.

وقال "قطريليكس"، أن تميم اتفق مع حكومة الملالى على أن يكون الانتقام لقاسم سليمانى قائد ميليشيا فيلق القدس، عبر عرض لفرد العضلات، يشرف "تميم" على وساطته مع أميركا، موضحا أن تميم اتفق مع على خامنئى المرشد الأعلى لإيران، وحسن روحانى على إبلاغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بموعد القصف الصاروخى، حتى يضمنوا عدم وقوع خسائر بشرية للجنود الأمريكان.

وأجرى تميم اتصالًا هاتفيًا بترامب، قبل عملية القصف بساعات قليلة، لإبلاغه بالموعد مما ترتب عليه نقل قوات تحالف محاربة داعش من العراق، إلى القواعد الأمريكية فى الكويت على نحو سريع، وتتجه المؤشرات إلى عدم وقوع أى خسائر بشرية نتيجة القصف الإيرانى على قاعدة الأسد، من الجانب الأمريكى، وأن الخسائر عراقية عربية.

جدير بالذكر أنه بعد مرور أيام قليلة على مقتل قاسم سليمانى قائد فليقس القدس والقيادى بالحرس الثورى الإيرانى، ردت إيران على أمريكا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء – بعد حرب التصريحات المتبادلة بين البلدين - واستهدف الحرس الثورى الإيرانى قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية وفقًا لما ذكره الحرس فى بيانه.

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كما أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومى، بعد علمه بالقصف الصاروخى الذى تعرضت له قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار العراقية، استعدادًا للرد على التحرك الإيراني.

وقال ترامب فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين فى العراق، يجرى تقييم الأضرار والضحايا، كل شيء جيد حتى الآن، لدينا الجيش الأقوى والأكثر جهوزية فى العالم بفارق شاسع، سأدلى ببيان صباح الغد".

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكى وقوات التحالف فى العراق.

كما قالت "البنتاجون": "نعمل على التقييم الأولى للأضرار الناجمة عن الهجوم.. سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا فى المنطقة والدفاع عنهم".