شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: القوى الغربية تروج أكاذيب حول تعاملنا مع المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الخارجية الصينى وانج يو أن بلده يحارب الإرهاب والتطرف فى البلاد، مؤكدا أن الصين تعمل على محاربة الإرهاب بشكل كبير فى بلاده ومنع انتشار التطرف فى الصين.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى أن بلاده تقوم بإجراءات قانونية في محاربة الارهاب، مشيرا إلى أن الإجراءات نجحت فى القضاء على التطرف بشكل كبير، لافتا إلى استفادة بلاده من تجارب مصر والسعودية والإمارات فى مكافحة الإرهاب.

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وأشار الوزير الصينى الى أن بلاده تعمل على محاربة الفقر بشكل كبير فى البلاد، مؤكدا أن الصين تعمل على التخلص من الفقر بشكل كامل، مشيرا لوجود 24 الف مسجد فى أحد الأقاليم الصينية وهو ما يعني وجود التسامح فى البلاد.

حذر وزير خارجية الصين من قيام بعض القوى الغربية لمحاربة الصين وشن اكاذيب ضد بكين، واسعة هذه الدول لإفساد علاقة الصين مع العالم الاسلامى.