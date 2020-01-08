شكرا لقرائتكم خبر عن "نورس حميد".. المتعاقد الأمريكى السبب وراء عملية قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن هوية "المتعاقد العسكري الأمريكي" الذي أشار إليه الرئيس دونالد ترامب وإدارته، بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، الأمريكي الذي كان مقتله في هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية في كركوك في 27 ديسمبر، وهو السبب فى استهداف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وذكرت أن المتعاقد أمريكي من أصل عراقي كان يعمل مترجما للقوات الأمريكية في العراق ، وأنه ولد في بلده الأم وكان يعيش في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، ويدعى "نورس حميد" 33 عاما، وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 2017، بحسب ما أفادت به أرملته نور الخليلي التي أشارت إلى أن لديهما ولدان أحدهما يبلع من العمر عامين والآخر ثمانية أعوام.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إلى أن "حميد" تم نقل جثمانه إلى الولايات المتحدة ودفن في مقبرة مدينة سكرامنتو الإسلامية بولاية كاليفورنيا، حيث كان يقيم.

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وإثر الهجوم الأمريكي على مواقع "حزب الله" العراقي، كتب ترامب عبر تويتر": "لقد قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وجرحت آخرين.. لقد قمنا بالرد بقوة، وسنفعل دائما.. الآن إيران تعد لهجوم على سفارة الولايات المتحدة في العراق. سيتم تحميلهم المسؤولية كاملة. إضافة إلى ذلك، نتوقع من العراق أن يستخدم قواته لحماية السفارة، وتم إخطاره بذلك".

ذلك الهجوم، والذي أدى إلى إصابة العديد من قوات التحالف والجنود العراقيين، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بضرب الميليشيات العراقية. الضربات الأميركية الانتقامية تلاها هجوم لعناصر ومسلحين من الحشد الشعبي حاولوا اقتحام للسفارة الأميركية في بغداد ليلة رأس السنة. وأخيرا قوبل اذلك الاعتداء بالضربة الانتقامية التي قتلت سليماني.