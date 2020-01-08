شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بـ"الاتحاد الأفريقي": التدخلات الأجنبية فى ليبيا تؤدى لتفاقم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي من التدخلات الأجنبية فى ليبيا، داعية كافة الأطراف الخارجية للكف عن التدخل فى الشأن الليبي، وقالت نميرة إن مفوضية الاتحاد دعت ـ ولا تزال ـ كافة الأطراف للكف عن جميع أشكال التدخل فى الشأن الليبي لتجنب اندلاع حرب جديدة، وترك مساحة للقوي الليبية للبدء فى حوار سلمي ينهى الأزمة السياسية وليس اللجوء للحلول العسكرية.

وكشفت نجم فى حوار شامل لـ"الخليج 365" ينشر لاحقاً، عن اعتزام مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي عقد جلسة فى فبراير المقبل لبحث الأزمة الليبية بهدف التأكيد على أولوية الحلول السلمية للنزاع الدائر فى البلد الأفريقي العربي.

وكان أردوغان قد وقع مع السراج مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة ما يسمى المجلس الرئاسى الليبى "الوفاق" ، وبموجب الاتفاق صرح أردوغان أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

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يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.

وقبل أيام اعلن اردوغان تحرك قواته صوب ليبيا رغم إدانة ورفض المجتمع الدولي لتلك الخطوة التى جاءت بدعوة منفردة مما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي، بقيادة فايز السراج، والذى لا يمكنه اتفاق الصخيرات المنظم لإدارة البلاد من إبرام اتفاقيات بشكل منفرد ودون موافقة البرلمان.

كما أصدر البرلمان الليبي، أمر إحالة بحق السراج ووزراءه الموقعين على اتفاقية التعاون مع تركيا والتى تم بموجبها دعوة أردوغان لغزو البلاد، إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمي، مع إعلان البرلمان بطلان تلك الاتفاقيات.