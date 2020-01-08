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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى العاصمة الكندية.. والشرطة تعلن عن سقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشرطة الكندية، عن سقوط عدد كبير من الجرحى جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء، فى العاصمة أوتاوا.
وقالت شرطة أوتاوا، عبر حسابها الرسمى فى "تويتر"، أن رجال يتعاملون "بشكل منسق" مع إطلاق نار فى شارع جيلمور، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن سقوط "كثير من الجرحى"، فيما طلبت من السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث.
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