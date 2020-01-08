شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى لحكومة دبى ينفى مزاعم بتهديدات موجهة للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي.

وقال مكتب حكومة دبى في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".





وكان أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتى قد أكد اليوم الأربعاء، إن من الضرورى تهدئة التوترات "المزعجة" الراهنة في المنطقة. وكتب على تويتر "خفض التصعيد أمر حكيم وضرورى. يتعين أن يتبع ذلك مسار سياسي لتحقيق الاستقرار".

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت إلغاء رحلة عودة إلى بغداد اليوم الأربعاء، في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

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وأطلقت إيران صواريخ استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم الأربعاء ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية.

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن التمركز الأمنى الأمريكى فى البلاد لم يتغير.

وأضاف المتحدث لرويترز، "التمركز الأمنى الأمريكى فى الإمارات لم يتغير".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم"، وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.