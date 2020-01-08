شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن: "المدعى العام فى اليابان قال لى اعترف وستنتهى الأمور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان – رينو، فى مؤتمر صحفى اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت، تفاصيل هروبه من اليابان، مضيفا: عندما ذهبت أمام المدعى العام فى طوكيو ودعوت إلى براءتي وكانت يداى مغلولتان ومعصماي مغلولين، تم إرسالى إلى قاعة المحكمة وكنت فى السجن الإنفرادى لفترة طويلة، وبعد ذلك قضيت فترة الأعياد وحيدا ومعزولا ولم أرى أى شخص من أسرتى إلا بعد 6 أسابيع".

وأضاف كارلوس غصن خلال المؤتمر الصحفى، المدعى العام قال لى اعترف وستنتهى الأمور.. كنت أستيقظ ليلا وأسال نفسى هل أدافع عن براءتى أم أفعل ما قاله لى.. هذا الشعور بفقدان الأمل كان عميقا جدا، كنت أدافع عن براءتي وأردت اليوم أن انتهز الفرصة بأنه تم إلقائى فى العزلة العميقة والتى تتنافى مع معايير العدالة والأمم المتحدة.

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وتابع بقوله: "أنا هناك لأقول لماذا غادرت اليابان، للمرة الأولى أستطيع الدفاع عن نفسى وأرد على الاسئلة وكان من الصعب أن انتقد وعندما كنت فى المعتقل فى اليابان، الآن أستطيع أن أتحدث عن الوقائع والتفاصيل والبيانات بدلا من الأكاذيب الملفقة التى تمت فى اليابان" .