شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة دعاء بين حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر رجال الإنقاذ على ورقة دعاء لطالب بين حطام طائرة بوينج المنكوبة في طهران، وكان على متنها 180 شخصًا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران بسبب مشاكل فنية، حيث كتب طالب إيراني أدعية طالبًا من الله المساعدة في الامتحانات المقبلة، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

يذكر أن جزءًا من ركاب الطائرة المنكوبة كانوا طلاب عائدين إلى الجامعات بعد قضاء العطلة في إيران وقد اختاروا هذه الرحلة بسبب سعرها المنخفض.

ورجحت وسائل إعلام دولية، أن الـ 180 راكبًا الذين سقطت بهم الطائرة الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخميني فى العاصمة الإيرانية طهران قد ماتوا جميعًا، وأعلنت السلطات الإيرانية العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسئول فى منظمة الطيران المدنى أن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى طهران اليوم الأربعاء، وعلى متنها 180 شخصا لم تعلن حالة الطوارئ. وأدلى بهذا التصريح حسن رضائى فر المدير العام لدراسة الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية.

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وقالت المؤسسة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مصرع 180 شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.