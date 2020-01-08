المدارس الثانوية تحدد 10 خطوات إجرائية لامتحان يناير لطلاب الصف الثانى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المدارس الثانوى 10 خطوات إجرائية لأداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام الامتحان الإلكترونى المقرر لها السبت المقبل، كما وجهت الوزارة تعليمات للمديريات ومسئولى التعليم العام فى الإدارات بشأن استدعاء وحضور طلاب الصف الثانى الثانوى الذين يؤدون امتحان يناير الجارى إلكترونيا اليوم الأربعاء 8 وغدٍ الخميس 9، لإجراء اختبار لمنصة الامتحان الإلكترونى حيث من المقرر أن يدخل جميع الطلاب على المنصة باستخدام التابلت الخاص بكل طالب.

ومن الخطوات الإجرائية لأداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام الامتحان الإلكترونى:

1- امتحان الصف الثانى الثانوى فقط فى الفترة الصباحية.

2- على جميع الطلاب الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

3- على جميع الطلاب شحن التابلت وإحضار الشاحن لجنة الامتحان.

4- على الطلاب التأكد من أن اللغة الاختيارية الثانية مضافة للوحة مفاتيح الجهاز.

5- التاكيد من علق بيانات الهاتف " الشريحة" والدخول على شبكة المدرسة.

6- التأكد من عدم وجود كلمة سر على التابلت وإطالة زمن غلق شاشة التابلت.

7- غلق أجهزة التابلت قبل دخول لجنة الامتحان وإعادة تشغيلة أثناء بدء لجنة الامتحان.

8- على جميع الطلاب منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة بشكل نهائى.

9- يجب على الطالب اصطحاب الكارت الذى يحتوى على كود الطالب واسم المستخدم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحان .

10- على الطالب استخدام والالتزام بكتابة كود امتحان المادة الخاص به استخدام كود زميله نهائيا.

وأكدت المصادر أن مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات سيقوموا بالدخول على الشبكة الداخلية اللاسلكية باستخدام كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة ثانوى لإجراء تجربة على منصة الامتحان الإلكترونية، موضحة أنه على جميع الطلاب التعامل بهدوء ومن يرغب فى إجراء تجربة الدخول على منصة الاختبار الإلكترونى فى المنزل له حرية الاختيار ولكن وجوده فى المدرسة سيكون أفضل لأن خدمة الدعم الفنى ومسئولى التطوير التكنولوجى متواجدون فى المدارس.

وأوضحت المصادر، أن هناك استعدادات على مستوى عالى للتعامل مع أى عطل خلال إجراء الامتحانات الإلكترونية، على رأسها أن الطالب الذى تعرض جاهزه لعطل معين قد يؤدى الامتحان على جاهز المعلم أو زميل له، كما قد يتم توفير أجهزة احتياطية للطلاب الذين قد تتعرض أجهزتهم لمشكلة ما، مشيرة إلى أن فريق التطوير التكنولوجى متواجد فى لجان الامتحانات بشكل يومى للتعامل مع أى مشكلة قد تطرأ أثناء سير الامتحان الإلكترونى.



