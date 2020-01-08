شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن فى أول ظهور بعد هروبه من اليابان: "فخور كونى لبنانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده كارلوس غصن، الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات، فى بيروت، مؤكدا عن فخره بكونه مواطن لبنانى.

وأضاف غصن فى مؤتمر الصحفى باللغة العربية: "أنا احب اسلم على كل الأصدقاء اللبنانين.. وأنا فخور كونى لبنانى.. وإذا فى بلد وقفت معى بهذه الصعوبات فهمى لبنان".

وتجمع عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية واليابانية والفرنسية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الصحابة اللبنانية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعقد مؤتمر كارلوس غصن الرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان الذى فر من اليابان، وكان حساب اليابان بالعربى قد أعلن عن منع السلطات اللبنانية، لمعظم المؤسسات الإعلامية اليابانية من حضور المؤتمر، وتمت دعوة أكثر من 100 صحفى من حوالى 50 مؤسسة إخبارية لحضور المؤتمر، لكن معظمهم من وسائل الإعلام الفرنسية واللبنانية، حيث أن غصن يحمل جنسية البلدين.

وظهور كارلوس غصن فى المؤتمر المعلن اليوم، سيعد أول ظهور علنى لرئيس شركة نيسان موتور السابق منذ فراره من اليابان أواخر الشهر الماضي، فى انتهاك لشروط الكفالة الخاصة به، وقال حساب "اليابان بالعربى" عن مراقبون إن الاستبعاد الواضح للصحفيين اليابانيين يوحى بأن غصن لا يريد مواجهة أسئلة صعبة منهم.

وبالأمس، كان سفير اليابان فى لبنان تاكيشى أوكوبو، طلب من الرئيس اللبنانى ميشال عون، المزيد من التعاون فى قضية كارلوس غصن تفاديا لتداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين.

وكان وزير العدل اللبنانى القاضى البرت سرحان، قد أعلن أنه لم يتلقى حتى الأن أى ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة كارلوس غصن، وكان القضاء اليابانى، قد أصدر مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن.

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وقال مسئول فى وزارة العدل اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستبذل ما فى وسعها لاستعادة كارلوس غصن المدير التنفيذى السابق لشركة نيسان موتورز الذى فر إلى لبنان وتدرس القانون اللبنانى لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية، وفى ديسمبر فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته فى مخالفات مالية.

وكان يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.