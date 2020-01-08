السيسي يخصص أراضى بإمبابة لإقامة معهد هندسة الطيران ومشروعات تنموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 6 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات بناحية إمبابة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الطيران المدني وهيئة النقل العام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. Advertisements ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن تخصيص هذه المساحات لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وموقف أتوبيسات، ومشروعات تنموية.

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