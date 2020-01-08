شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصينى: نعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الخارجية الصينى وانج يو، إن هناك اتفاقا على الارتقاء بالعلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر زادت بنسبة 60 فى المائة، مشيرا الى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون فى كافة المجالات بما فيها فى منطقة التجارة الحرة فى قناة السويس وعدد من المشروعات الأخرى.
أكد وزير الخارجية الصينى فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى على الاتفاق على تعزيز التعاون بين القاهرة وبكين، مشيرا إلى أن هناك رغبة لرفع العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير الصينى الى اتفاق مصر والصين على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات فى تعزيز التعاون لمكافحة التطرف، توسيع التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى.
ولفت إلى أن بلاده تعمل على التعاون فى عدد من المشروعات مع القاهرة، مؤكدا أن مصر لها مكانة كبيرة ومتميزة وان بلده ستدعم مصر فى استقرارها وأمنها.
وكان مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى، وانج يى، أكد أن العلاقات المصرية - الصينية نموذج يحتذى بين الدول النامية، وأن التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين شهد تقدما مستمرا فى السنوات الأخيرة وعاد بفوائد ملموسة على شعبى البلدين. ويشهد حجم التبادل التجارى بين البلدين نموا مستقرا منذ تجاوزه عتبة 10 مليارات دولار أمريكى لأول مرة فى عام 2013، وبلغ 13.8 مليار دولار فى عام 2018، الأمر الذى جعل الصين أكبر شريك تجارى لمصر. وتلتزم الصين بسياسة الانفتاح على الخارج، ومستعدة للعمل مع دول العالم على بناء اقتصاد عالمى منفتح يتسم بالابتكار والشمولية.
وفى هذا السياق أقامت الصين المعرض الدولى للاستيراد فى العامين الماضيين المتتاليين، وشاركت مصر فيه بنشاط وحضرت الدورة الأولى للمعرض كضيف شرف. وفى الوضع الحالى يرفض كل من الصين ومصر بكل وضوح الحمائية التجارية، وتلتزمان بحزم بنظام التجارة المتعددة الأطراف، وتدافعان عن التجارة الحرة بخطوات ملموسة.
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