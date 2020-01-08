شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية الصين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان مستشار الدولة ووزير خارجية الصين قد أكد فى مؤتمر صحفى مع سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، اليوم الأربعاء، أن الحل السياسى هو الافضل لحل الأزمة الليبية، مؤكدا وجود خطر متزايد فى ليبيا بتجمع عناصر إرهابية فى البلاد وأن بكين تدعم جهود الأمم المتحدة بدون اى تدخلات خارجية.

وأكد وزير خارجية الصين فى مؤتمر صحفى ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولة من تعزيز الجهود لمنع انتشار التطرف، مشيرا لوجود قضايا ساخنة فى المنطقة نتيجة الخلافات القائمة بين أطراف إقليمية فى المنطقة، داعيا لميثاق الأمم المتحدة والتمسك بحل سياسى فى الدولة الليبية.

وأشار وزير خارجية الصين إلى ضرورة ألا تهمش قضية فلسطين من قبل المجتمع الدولى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعانى كثيرا ويجب ألا تكون فلسطين ضحية لأى صفقة، موضحا أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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