شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: رغبة مصرية صينية لتعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره الصينى خلال زيارته للقاهرة، مؤكدا أنه أجرى مباحثات معمقة مع وزير الخارجية الصينى لتحقيق مصالح البلدين.

وأكد وزير الخارحية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى أن مصر تبحث تعزيز الجهود المشتركة مع الجانب الصيني وتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى الدور الصينى الهام فى تقديم المنح لمصر على المستوى الاقتصادى.

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وأشار شكرى إلى أن وزير خارجية الصين تطرق خلال لقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون المشترك والعمل الدولى المتعدد، مشيدا بالعلاقات المشتركة بين القاهرة وبكين.

واكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود الإرادة السياسية القوية بين البلدين للعمل المشترك واستمرار الصداقة الكبيرة بين البلدين، موضحا أن مصر تسعى لتحقيق التقارب بشكل أكبر مع الصين.