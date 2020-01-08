شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسئول أمريكى يحرج الجزيرة: قاعدتنا بالدوحة الهدف الأقرب لإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقع دوجلاس أوليفانت الباحث فى قضايا الأمن القومى الأمريكى والمستشار السابق للرئيس الأمريكى باراك أوباما، قناة الجزيرة فى حرج بالغ، حيث أكد أنه مالم تمنع الحكومة القطرية انطلاق هجوم أمريكى ضد أهداف إيرانية، فإن هذه القاعدة ستصبح هى الهدف المحتمل للهجوم الإيرانى، مشيرا إلى أنها أكثر القواعد الأمريكية فى المنطقة تضمنا للمعدات والقدرات العسكرية.

كان مذيع الجزيرة وجه سؤالا للباحث الأمريكى حول بيان الحرس الثورى الإيرانى الذى حذر فيه الدول الصديقة لإيران بأنه سيتم استهداف أى قاعدة أمريكية فى المنطقة ينطلق منها هجوم ضد أهداف إيرانية، متسائلا عن أى القواعد الأمريكية محتمل أن تكون هى الهدف؟.

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رد أوليفانت بهدوء أنه مالم تمنع حكومة قطر انطلاق هجوم من أراضيها ضد أهداف إيرانية، فأنه من المحتمل أن يكون الرد الإيرانى على القاعدة الأمريكية فى قطر، وأتوقع أن يكون ينطلق الهجوم الأمريكى على إيران من الدوحة، هنا تدخل مذيع قناة الجزيرة قائلا: "هناك حوالى 35 قاعدة أمريكية تحيط بإيران فلماذا الحديث عن قاعدة بعينها"، لكن الباحث الأمريكى رد قائلا :"ما من قاعدة أمريكية بها هذا القدر الكبير من القدرات العسكرية إلا فى قطر، وجوهر قدراتنا العسكرية موجود فى الدوحة"، فاضطر المذيع أن ينتقل إلى ضيفا أخر.

كانت إيران شنت هجومًا استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، معلنة ـ وفق روايتها ـ مقتل 80 شخصًا، وسط قلق دولى من استمرار التصعيد بين واشطن وطهران والذى ينذر بحسب مراقبين باندلاع حرب عالمية ثالثة.

الهجوم الذى اندلع فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعقبه دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.