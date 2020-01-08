شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا صن": غموض حول مصير رجل أعمال اسكتلندى بعد اختفاءه بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رجل أعمال اسكتلندى اختفى في رحلة بحرية انطلق بها بمفرده بطول خمسة آلاف ميل قبالة السواحل المصرية، ولكن تم اكتشاف يخت كولين فينى، والذى أطلق عليه "سيمبا" فارغا بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية، وذلك بعد أسابيع من شراءه وانطلاقه فى الرحلة من أستراليا.

وأوضحت الصحيفة، أن زوجة صاحب الفندق السابق 67 عامًا ناشدت الجميع لمساعدتها على العثور على زوجها بعد أن أعربت عن قلقها فى منشور على "فيس بوك".

وقالت على فيس بوك، "لقد علق في العواصف ولم يكن هناك وقودا كافيا."

قارب كولن المتحطم فى السواحل المصرية



وأوضحت الصحيفة أن فينى كان يعتزم العودة إلى الوطن لحضور عيد الميلاد عندما اختفى في البحر..وفقد الاتصال بأحبائه والسلطات خلال رحلته المنفردة عبر المحيط الهندي من أستراليا، وتم العثور على يخته الذى يبلغ طوله 45 قدمًا فارغا بالقرب من الشعاب المرجانية في 13 ديسمبر - بعد ستة أيام من التواصل مع زوجته آخر مرة عندما كان على بعد 350 ميلًا فقط من وجهته إلى ميناء غالب ، مصر.

مسار الرحلة

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وقال مصدر: "كان كولن يخطط للعودة إلى اسكتلندا في عيد الميلاد. وقطع شوطاً طويلاً وكان يقترب من المرحلة الأخيرة من رحلته. ما حدث صدمة."

وقال صديق للأسرة إن كولن كان متحمساً للسفر فى سبتمبر لإحضار اليخت الذي أطلق عليه سيمبا.

القارب سيمبا







ويبدو أن فينى كان بالقرب من جزيرة عيد الميلاد الأسترالية في 25 أكتوبر.. لكن اليخت - الذي تبلغ قيمته حوالي 300000 جنيه إسترليني ويرفع العلم الكوري - تحطم بالقرب من مرسى علم في البحر الأحمر بعد ثلاثة أيام فقط من نهاية مغامرته الملحمية.