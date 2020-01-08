شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أمريكية: إيران تعمدت عدم إصابة منشآت هامة فى "عين الأسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المهم"، إن إيران "تعمدت" عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة "عين الأسد"، صباح الأربعاء، وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكى، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران قاعدة عين الأسد الجوية، إضافة إلى قاعدة عسكرية أخرى في أربيل.

ولم تخلف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاح العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

ونقلت القناة عن مصدر "مهم"، قوله "التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت عمدا الهدف". وأضافت "إيران تملك صواريخ عالية الدقة، ونحن نعلم ذلك، ونعلم أيضا أن بإمكانها ضرب هدفها بالطريقة الصحيحة في حال هي أرادت ذلك".

وأشارت القناة إلى ، "يبدو، ووفقا للتقرير الأولي، أن إيران ضربت الجزء غير المأهول من قاعدة الأسد، أما في أبريل فالصواريخ سقطت في أحد الحقول".

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ويأتي تصريح المراسلة الأمريكىة المخضرمة في وقت كشفت فيه قناة "سي إن إن" أن واشنطن كانت تعرف مسبقا بالضربات الإيرانية.

وأوضحت "كان للجيش الأمريكى ما يكفي من التحذيرات بشأن الضربة، مما جعل الجنود يطلقون صافرات الإنذار في الوقت المناسب ويختبئون في مكان آمن".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكرت في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ تعدى الـ 15.

وفي أعقاب الضربة، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".