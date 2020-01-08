شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: التحول الرقمى سيقضى على الفساد والمعوقات.. ونبدأ فيه خلال شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية التواصل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم خاصة الشباب والاستفادة من أفكارهم لأنهم هم الذين سيحملون راية المستقبل، مؤكدا أن هناك اهتمام شديد من القيادة السياسية بالشباب ومعرفة رؤيتهم المستقبلية لوطنهم.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بالتجهيز والإعداد للتحول الرقمى الذى تشهده الدولة حاليا، قائلا: خلال شهور قليلة التعامل الورقى سينتهى، وكان لابد من التجهيز وتدريب الناس على ده، خاصة إن التحول الرقمى سيقضى على المعوقات وعلى بعض أنواع الفساد، وسيتم الانتهاء من المراكز والإدارات، وكان عندنا قصور فى توافر البيانات، ولابد أن يتم تجهيز كل البيانات موجها مدير التطوير التكنولوجي بالإسراع فى خطة تطوير مراكز التكنولوجيا بالأحياء.

Advertisements

وأكد عبد العال، خلال رئاسته اليوم الأربعاء لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور رؤساء الأحياء ومديرى المديريات، على ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات كاملة لكل مشروع من المشروعات التى يجرى تنفيذها .

وشدد عبدالعال على رؤساء الأحياء بالتعجيل بتنفيذ الخطة الاستثمارية فى أقرب وقت، والاهتمام أيضا بمعابر السكة الحديد غير القانونية والمفتوحة والتنسيق مع هيئة النقل العام وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك ضرورة رفع الاشغالات الموجودة بمحيط خطوط السكة الحديد، قائلا: عندنا مشاكل فى السكة الحديد فى معابر كتير جدا عليها اشغالات وتعديات لم يتم ازالتها، ولابد من التنسيق مع السكة الحديد لإزالتها.

يذكر أن التحول الرقمى هو مشروع قومى ضخم ، من شأنه إحداث نقلة ضخمة بالمحليات، والتعديل الوزارى الأخير تضمن مسألة تحسين الأداء الحكومى.