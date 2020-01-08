شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين الجيزة وسط تواجد الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، وظهر انسياب فى حركة السير بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية حتى ميدان سفنكس، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميادين، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من الوراق حتى شارع البحر الأعظم، وصولاً إلى مناطق الجيزة، وكذلك للمتجه إلى مناطق الدقى الى القرية الفرعونية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى المحاور بالجيزة منها شارع ربيع الجيزى وفيصل والمريوطية والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وكذلك الأمر بنفق الهرم للقادم من شارع المطبعة وصولا الى ميدان الجيزة ، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز و التحرير انتظام فى حركة المرور وكثافات محدودة ومتقطعة بمطلع كوبرى أكتوبر.

وتفقد اللواء محمود عبد الرازق مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، محاور و شوارع المهندسين بمنطقة وادى النيل و شارع جامعة الدول العربية و جزيرة العرب و التحرير و الدقى و شارع البطل أحمد عبد العزيز و أشرف على تسيير حركة السيارات و تنظيم حركة المرور.

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كما انتشرت الحملات المرورية على مدار اليوم بالكامل أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق.

كما تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.