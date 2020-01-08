شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إطلاق منصة "365 صحة" للتواصل مع مرضى المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصدد إطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع القادم بعنوان 365 صحة (365 seha) بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر وكذا التواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت والجهد للمواطن، وتحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصرى، بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات أحد الصروح الوطنية المتخصصة فى صناعة برمجيات الخدمات الصحية.

وأوضح وزير التعليم العالى فى بيان صادر عن الوزارة، أن تطبيق 365 صحة 365 SEHA يعد أحد أوائل المنصات فى مصر التى تربط المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية " الرعايات المركزة للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم المستشفيات الجامعية" حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام و التواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

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من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت و الجهد، ويسهم فى إنقاذ حياة المرضى خاصة فى الحالات الطارئة، كما يوفر تطبيق 365 صحة 365 SEHA للمريض فى المرحلة الأولى الاستعلام عن (الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة - الأماكن الشاغرة بالحضانات - توافر أكياس الدم )، بالإضافة إلى أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

وتشمل المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنها خلال الفترة القادمة توفير خدمات الحجز الإلكتروني فى العيادات والعمليات والملف الإلكترونى الطبى للمريض الذى يشمل (التاريخ الطبى، الأمراض المزمنة، الأدوية التى تعرض المريض للحساسية، نتائج التحاليل، الأشعة)، كما يمكن من خلال التطبيق تحويل أو طلب التحاليل والأشعة إلى المكان المختص بذلك، ومتابعة النتائج، إرسال الوصفة الدوائية إلى الصيدلية وطلب الأدوية، وطلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض، وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد الأدوية ورسائل التثقيف الصحى للمرضى.