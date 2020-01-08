شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحى فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تدعيم 12 قرية بمركز ومدينة أطفيح بخدمة الصرف الصحي وجارى العمل على إدراج قريتى الكريمات وكفر قنديل بالخطط المستقبلية ليتم تغطية مركز ومدينة أطفيح بالكامل بخدمة الصرف الصحى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح وهم النائب صبحى الدالى والنائب أبوبكر غريب والنائب الحفنى عبدالمعز الشيخ والنائب محمد صلاح أبوهميلة والنائب علاء عابد والنائب عبدالوهاب خليل و المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات.

وخلال اللقاء كلف راشد نائب المحافظ بالمتابعة الجادة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز البدرشين للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى معوقات قد تواجهم لسرعة الانتهاء منها.

ومنح المحافظ الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مهلة شهر للانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بالصفلما لها من أهمية كبيرة بالمركزموجهآ علي ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي المتعلقة بمراكز ومدن الجنوب والألتزام بالجدوال الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات، مؤكدا علي سرعة أنهاء اعمال طرح قريتي مسجد موسي وبرنشت أضافة الي قرب الأنتهاء من أعمال تطوير مزلقان العياط استجابة لمطالب المواطنين .

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وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص ألف فدان بقرية طهما لزراعة غابة شجرية عليها وجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي والجسات للبدء في تنفيذها لأستيعاب مياه الصرف من محطة الصرف بطهما .

وخلال اللقاء حرص راشد علي التواصل مع رئيس شركة كهرباء جنوب الجيزة والعضو المنتدب للتوجيه بسرعة الأنتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء من عداية مصرف اللبيني وأطلاق التيار الكهربائي لتلك المشروعات فور أنتهاء الأعمال لمراعاة عدم تأخر تشغيل تلك المشاريع لحاجة المواطنين الضرورية لها .

كما كلف راشد رئيس جهاز السرفيس بمعاينة قطعة الأرض الكائنة بقرية صول بأطفيح لدراسة مدي امكانية أستغلالها في أنشاء موقف حضاري لخدمة أهالي القرية مؤكداً انه جاري العمل علي تطوير مواقف الجيزة والمريوطية والوراق لأقامة مواقف حضارية لأحكام السيطرة عليها .