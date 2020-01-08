شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن فالتر بوته.. أحد المسئولين عن مشروع الطاقة النووية الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 8 يناير ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الألماني فالتر فيلهلم جورج بوته، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954، وأحد المسئولين في مشروع الطاقة النووية الألماني، والمعروف أيضًا باسم نادي اليورانيوم.

”الخليج 365” يقدم 15 معلومة عن فالتر فيلهلم بوته فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1- ولد فالتر فيلهلم جورج بوته، فى ألمانيا فى 8 يناير 1891.

2-درس بوته في جامعة فريدريش فيلهيلمز (تُسمى اليوم جامعة هومبولت في برلين) فى الفترة من عام 1908 إلى عام 1912.

3- في عام 1913، كان مساعدًا مدرسًا لماكس بلانك. حصل على الدكتوراه تحت إشرافه في عام 1914.

4-فى عام 1913، انضم بوته إلى المعهد الفيزيائي والتقني لرايخ؛ واليوم، المؤسسة الفدرالية الفيزيائية التقنية.

5-في مايو 1914، تطوع بوته للخدمة في سلاح الفرسان الألماني، ووقع فى الأسر وسُجن في روسيا 5 سنوات، وهناك، تعلم اللغة الروسية وعمل على مشكلات الفيزياء النظرية المتعلقة بدراساته للدكتوراه.

6-فى عام 1920 عاد إلى ألمانيا مع عروس روسية، وواصل عمله فى المعهد الفيزيائى

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7-في عام 1925، بينما كان لا يزال في المعهد الفيزيائي، أصبح بوته أستاذًا متخصصًا في جامعة برلين، مما يعني أنّه أنهى تأهيله، وفي عام 1929، أصبح أستاذًا مميزًا.

8-بدأ بوته دراسة تحويل العناصر الضوئية من خلال القصف بجزيئات ألفا. في بحث مشترك مع إتش. فرانز وهاينز بوز وفي العام التالى ربط بوته وفرانز منتجات التفاعل للتفاعلات النووية بمستويات الطاقة النووية.

9- كما بدأ بوته دراسة الأشعة الكونية بالتعاون مع فيرنر كولهورستر وبرونوروسي اللذين كانا ضيوفًا في مختبر بوته في بّي تي آر. وأكمل بوته دراسة الإشعاع الكوني لبقية حياته.

10- في عام 1930، أصبح أستاذًا ومديرًا لقسم الفيزياء في جامعة يوستوس ليبيش في جيسن.

11- طوّر بوته وطبّق طريقة الصدفة (أو التزامن) لدراسة التفاعلات النووية وتأثير كومبتون والأشعة الكونية وازدواجية موجة الجسيمات للإشعاع والتي حصل بسببها على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1954.

12- طردته عناصر من حركة دويتشه فيزيك من منصب مدير المعهد الفيزيائي والإشعاعي بجامعة هايدلبرج.

13-ولمنع هجرته من ألمانيا، عُيّن مديرًا لمعهد الفيزياء بمعهد كايزر فيلهلم للبحوث الطبية، وهناك بنى أول سيكلوترون جاهز للعمل في ألمانيا.

14-أصبح بوته مسؤولًا في مشروع الطاقة النووية الألماني، والمعروف أيضًا باسم نادي اليورانيوم، والذي بدأ عام 1939 تحت إشراف مكتب المعدات العسكرية.

15- توفى فالتر فيلهلم جورج بوته فى 8 فبراير 1957.