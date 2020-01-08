​الأوقاف ​تطلق معرض​ ​اليوم الواحد ​للأئمة​ ​بمحافظة بنى سويف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ​وزارة الأوقاف​، ​إطلاق معرض اليوم الواحد فى محافظة بنى سويف، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ​اليوم الأربعاء ​​بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط​.

​قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ​ويحتوى المعرض على الكتب التالية:-

1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية) .

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2- بناء الوعي .

3- الإسلام يتحدث عن نفسه .

4-حديث الصيام .

5- الحج والعمرة مناسك وأسرار .

6- غذاء العقل .

7- في رحاب فن المقال .

8- نعمة الماء .

9- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة .

ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% .

يتم صرف عدد (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية .

يتم صرف عدد (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية .

يتم صرف عدد (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD .

جدير بالذكر أن المعرض سيقام بمحافظة أسيوط يوم الأحد الموافق 12 / 1 / 2020م بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط.