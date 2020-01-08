جمعية فلكية: خسوف "شبة ظل" الجمعة بسماء مصر والوطن العربى يستمر 4 ساعات

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن خسوف شبة الظل يحدث عندما يعبر القمر خلال منطقة شبة ظل الأرض الباهتة وخلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلا ولكن كقرصه سيبقى مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر فى 2020 لكونها من نوع شبة الظل.

وسيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة (5:08 مساء بتوقيت جرينتش) وفي هذه المرحلة لن يشاهد أى تغيير فى إضاءة قرص القمر حيث سيظهر كالمعتاد، ويتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة (7:10 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت فى سطوع القمر وفى المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل وقد لا يلاحظ أى تغير عند المراقبة بالعين المجردة.

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وبالتزامن سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة (7:21 مساء بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مدارة حول الأرض، وهو أول بدر من ثلاثة فى فصل الشتاء فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وسوف ينتهى الخسوف بخروج القمر من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة (9:12 مساءاً بتوقيت جرينتش)، وسوف يتبع خسوف شبة الظل، خسوف آخر من نفس النوع في السادس من يونيو القادم بسماء مصر والوطن العربى.