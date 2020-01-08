شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يلتقى وفدا من السفارة المغربية ويوقع اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدا من السفارة المغربية ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الإعلام والمعهد والتى تم توقيعها بقاعة أحمد لطفى السيد، واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء عمق العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر والمغرب عبر التاريخ.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتورة هبه نوح نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، والدكتور مصطفى مستعطف رئيس معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا، وعدد من أساتذة وعمداء وقيادات كليات الإعلام بمصر.

وقالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحسب بيان صادر عن الجامعة إن العلاقات المصرية المغربية تتميز بالقوة والتناغم منذ القدم، مشيرة إلى أن كلية الإعلام تعد من الكليات المتميزة بجامعة القاهرة ووصلت لمكانتها المرموقة بفضل جهود أساتذتها وهى كلية منتجة للكوادر الإعلامية الكبيرة التى تخدم المجتمع الإعلامى داخل مصر وخارجه.

Advertisements

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن هذا البروتوكول يعد أول بروتوكول تعاون أكاديمى بين المغرب ومصر فيما يتعلق بالاتفاقيات الأكاديمية، مضيفة أن التعاون يمثل جزءًا مهمًا فى مجال تطور الدراسات العليا بكلية الإعلام وانفتاحها على الثقافات الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية بدأت فكرتها منذ عام ومرت بالعديد من المراحل واللقاءات وتبادل الآراء، وتهدف لمنح ماجستير مهنى يتيح للطالب أن يحصل على شهادة مهنية، يحصل الطالب من خلالها على الجانب الأكاديمى والعلمى من كلية الإعلام ويحصل على الجانب المهنى والتدريبى من جانب معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور مصطفى مستعطف مدير معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، إن جامعة القاهرة لها تاريخ علمى وثقافى ممتد، وأن اختيار كلية الإعلام لتوقيع بروتوكول التعاون يرجع لسببين أولهما أن مصر الشقيقة كانت ولاتزال الأقرب إلى المغرب على المستوى الحضارى والثقافى والإنسانى، والسبب الثانى يعود إلى أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعد أرقى وأعرق كليات الإعلام فى المنطقة العربية.

وأضاف مدير معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، أن هذه الاتفاقية سوف تشكل جسرًا من التواصل المستمر لتنظيم المؤتمرات وتبادل الخبرات، وتنطيم الدورات التدريبية وسوف تساهم في تقديم كوادر من شأنها المشاركة في صنع مشهد إعلامى عربى متميز.