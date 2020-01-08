شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسن يعيش بجوار كوبرى تحت الإنشاء فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن خمسينى يتخذ ساترا تربيا لكوبرى تحت الإنشاء بحلوان مأوى له، وتوجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسه حالة له، وقد تبين أنه يدعى " صلاح ع أ "ويبلغ من العمر 55 عام وهو من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل سائق وتعرض لصدمة نفسية ترك زاويه ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته.

وبعد بمحاولات عديدة نجح الفريق باقناعة استقباله فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وعلية تم استقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان ليتلقى كل أوجه الرعاية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع مرة أخرى، كما نجح الفريق بإعادته لأهله بعد نشر صورة له على إحدى صفحات التنويه عن المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعى والذين تعرفوا عليه وقاموا باستلامه.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن 16439 وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.

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وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي قد وجهت أجهزة الوازرة أيضا للتعامل مع الكبار بلامأوي مع دخول دخول فصل الشتاء واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الاطفال بلامأوي اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والادارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوي المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم حيث تعمل اجهزة الوزارة كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية موضحاً ان هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية ( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال كما ان الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى من فاقدى الرعاية الاسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، التى تقدم خدماتها للرجال والسيدات.



إنقاذ مسن من خلف كوبرى تحت الانشاء بحلوان (1)



إنقاذ مسن من خلف كوبرى تحت الانشاء بحلوان (2)



