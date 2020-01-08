شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تنظم ندوة تعريفية حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 للعاملين بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحضور كل من نسيم محروس مستشار وزير الطيران واللواء حاتم عاشور رئيس قطاع التنمية الادارية والموارد البشرية والمستشار عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ولفيف من قيادات وزارة التضامن والعاملين بالوزارة وأعضاء النقابة.

وأكد اللواء حاتم عاشور على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف العاملين بحقوقهم التأمينية وتدريب موظفي الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على العامل ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.

كما صرح المستشار عمر حسن إن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن دمج قوانين التأمين الإجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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وأوضح حسن أنه تم استعراض أهم محاور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التي تقدمها وزارة الطيران للعاملين بالإضافة إلي تعريف مزايا القانون الجديد الذى يعمل على معالجة القصور في منظومة التأمين الاجتماعي بمصر.

وفى ختام الندوة اجاب المستشار عمر حسن على عدد من اسئلة الحاضرين مسلطاً الضوء على أحد أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وهو زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التى يحصل عليها المؤمن عليه، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا .