التعليم تعلن خطوات تجربة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى قبل انطلاق الاختبارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تجربة الدخول على منصة الامتحان الالكترونى قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل، وأوضحت أن هناك خطوات نفذتها المدارس، تمثلت فى تشغيل الأجهزة الداخلية والتأكد أنها تعمل بكفاءة، وتحديث أجهزة التابلت مع الطلاب والدخول على الشبكة الداخلية اللاسلكية باستخدام كلمة المرور الخاصة بالمدرسة واستعراض منصة الامتحان الإلكترونى باستخدام المتصفح جوجل كروم.

ووجهت الوزارة تعليمات للمديريات ومسئولى التعليم العام فى الإدارات بشأن استدعاء وحضور طلاب الصف الثانى الثانوى الذين يؤدون امتحان يناير الجارى إلكترونيا اليوم الأربعاء 8 وغدٍ الخميس 9، لإجراء اختبار لمنصة الامتحان الإلكترونى حيث من المقرر أن يدخل جميع الطلاب على المنصة باستخدام التابلت الخاص بكل طالب.

وأضاف المصادر أن مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات سيقوموا بالدخول على الشبكة الداخلية اللاسلكية باستخدام كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة ثانوى لإجراء تجربة على منصة الامتحان الإلكترونية، موضحة أنه على جميع الطلاب التعامل بهدوء ومن يرغب فى إجراء تجربة الدخول على منصة الاختبار الإلكترونى فى المنزل له حرية الاختيار ولكن وجوده فى المدرسة سيكون أفضل لأن خدمة الدعم الفنى ومسئولى التطوير التكنولوجى متواجدون فى المدارس.

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وأوضحت المصادر، أن هناك استعدادات على مستوى عالى للتعامل مع أى عطل خلال إجراء الامتحانات الإلكترونية، على رأسها أن الطالب الذى تعرض جاهزه لعطل معين قد يؤدى الامتحان على جاهز المعلم أو زميل له، كما قد يتم توفير أجهزة احتياطية للطلاب الذين قد تتعرض أجهزتهم لمشكلة ما، مشيرة إلى أن فريق التطوير التكنولوجى متواجد فى لجان الامتحانات بشكل يومى للتعامل مع أى مشكلة قد تطرأ أثناء سير الامتحان الإلكترونى.