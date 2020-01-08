شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نثق فى الشريك الصينى ونعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تنظر إلى العلاقات مع الصين نظرة احترام وتقدير وتعمل على تعزيزها، مؤكدا ثقة مصر فى الشريك الصينى نظرا للعلاقات التى تربط بين البلدين.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى أهمية التعاون المصرى الصينى فى عدد من الملفات.