شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مكافأة لمن يضبط سيارة تلقى "المخلفات" بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية والمنطقة المركزية لضبط السيارات التى تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع والمحاور مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها كما تم رصد مكافأة للقائمين على عملية الضبط .

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى اليوم، قائلا: موضوع النظافة فيها معاناه وكل مرة بأكد عليكم الاهتمام بها، وهناك سيارات تلقى الرتش بالطرق ولابد من متابعتها وضبطها ونسقنا مع وزارة الدخلية لتنفيذ دوريات أمنية لضبط السيارات وهناك مكافأت لمن يضبط أى سيارة وسيتم تغريمها بشكل كبير جدا .

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالاهتمام بحل مشاكل المواطنين والحرص على عقد لقاءات دورية معهم والتعاون مع أعضاء مجلس النواب فى تقديم الخدمات للمواطنين والتواصل مع الشباب لنقل الحبرات لهم والاستفادة من أفكارهم فى وضع الرؤى المستقبلية للعاصمة داعياً أعضاء المجتمع المدنى للمشاركة فى الحراك الكبير الذى تشهده القاهرة فى اقامة المشروعات وأعمال التطوير.

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وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة الجارية مصر تشهد تغيرات فى الأحوال الجوية، وهناك محافظات بها مشاكل كبيرة، على الرغم من وجود شبكات صرف أمطار ببعض المحافظات أفضل من القاهرة، موجها رؤساء الأحياء بالاهتمام بشبكات مياه الامطار والتواجد باستمرار انتشار لمعدات شفط الأمطار بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انهت استعدادها لإمتحانات نصف العام الدراسى 2019 /2020 حيث تبدأ الإمتحانات للمواد الأساسية حسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم منسقة حسب المراحل و نوعيات التعليم المختلفة، مشيراً إلى أن المدارس أنهت استعدادات البنية التحتيـة من خلال تشكيل لجان النظام والمراقبة بالمدارس والإنتهاء من الصيانة البسيطة ( إضاءة / زجاج شبابيك / دورات مياه ) كما تم عـمل أكـثر مـن ورشـة عمـل لواضعي الامتحانات لتنفيذ تعليمات الوزارة و المركز القومي للإمتحانات و مطابقة مواصفات الورقة الإمتحانية علي جميع الامتحانات كما تـم الانتهاء مــن طباعة الامتحانـات بالمطبعة السرية وتظريفها .

وأشار المحافظ إلى انتهاء مديرية التربية والتعليم من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول بالكامل مضيفاً أن امتحانات الصف الأول الثانوي سوف تكون حسب المواصفات الإمتحانية وهي ورقيــة فتــرة مسائيــة حسب جدول الوزارة وموحدة على مستوى الإدارات التعليمية سواء أكانت مدارس عامة أو خاصة و سيسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسي Open book ، فى حين ستكون امتحانات الصف الثاني الثانوي الكترونياً حســب تعليمــات وزارة التربيــة و التعليم سوف تكون الكترونياً كما تــم الاستــعداد بإعــداد امتحانــات ورقــية للفئات الأخــرى (الدمــج / الخدمــات / المنــازل / السجون / مستشفى الأورام 57357 ) .