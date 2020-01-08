الأوقاف: ​خطبة الجمعة​ المقبلة بعنوان الاصطفاف الوطنى واجب الوقت ومترجمة لـ 18​ لغة​

​قالت وزارة الأوقاف،إن ذلك يأتى ​فى إطار الواجب التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

​وأكدت الوزارة، يأتى ذلك فى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

​وأضافت الأوقاف، أن من أعظم مظاهر السماحة وأيسرها: السماحة بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة تكون مع الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم؛ وهذا إن دل فإنما يدل على حسن التربية، وجميل الخلق، كما أن واجب الوقت يدعونا أن نقف صفًا واحدًا خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية ، في مواجهة دعاة الفتنة والفوضى من جماعات التطرف والإرهاب التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية​، ​وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة مكتوبة، وخمس عشرة لغة مشاهدة ومسموعة ، مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، إضافة إلى الخطبة المسموعة.