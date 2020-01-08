شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصينى: نعمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي الهام مع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الصينى وانج يى إن بلاده تعمل على تعميق التعاون مع مصر فى ظل تصاعد الأحداث فى العالم، مؤكدا أن القاهرة وبكين بحاجة للعمل فى إطار مبادىء الأمم المتحدة والتمسك بالحوار لحل أى مشكلات.
وأكد وزير الخارجية الصينى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين لديه أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية بين البلدين لتنسيق التعاون بين البلدين.
وأشار الوزير الصينى الى سعى مصر والصين لتعزيز التعاون بين القاهرة وبكين، مؤكدا دعم بلاده للنهضة التى تشهدها مصر.
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