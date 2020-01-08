شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم البارون إمبان على شارع نزيه خليفة فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، فى جلسته اليوم، برئاسة اللواء خالد عبد العال، على إطلاق اسم البارون امبان، على شارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الحجاز فى مصر الجديدة، والبارون امبان، هو مهندس بلجيكى، ومؤسس حى مصر الجديدة، ويوجد بالحى قصر يحمل اسمه، وحرص البلجيكي الراحل على تصميم الحى على طراز معمارى مميز، اشتهر به ولا زال حتى الآن بتصاميمه الفريدة من بين أحياء القاهرة.

كما تمت الموافقة، على إطلاق اسم الشهيد ماجد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات، بحى عين شمس، والشهيد ماجد صبري، على مدرسة التحرير الإعدادية، بحى المطرية، والشهيد إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بالمطرية .

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ويقع قصر البارون فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، وهو قصر البارون فى منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم، يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، وهذا ما يلفت انتباه كل من يشاهد القصر، الذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، ومؤخرًا تم تقديم مقترح بأسعار تذاكر دخوله من قبل الجمهور، حتى يتم اعتماده وبحثه فى مجلس إدارة الآثار، حيث تم تقديم مقترح من القاهرة التاريخية بأن يكون سعر تذكرة الدخول للقصر بالنسبة للمصريين لـ 20 جنيها، والطالب المصرى 10 جنيهات، أما المواطن الأجنبى فوصل سعر تذكرته إلى 100 جنيه، والطالب الأجنبى بـ 50 جنيه.

قصر البارون (1) قصر البارون

وتضع وزارة الآثار فى الوقت الحالى اللمسات الأخيرة لقصر البارون بمصر الجديدة، وبدورنا تواصلنا مع العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية.