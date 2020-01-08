شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة توظيف المعلمين: انتهاء مراجعة بيانات ومستندات المتقدمين الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين خلال الشهر الحالى، مطالبة المتقدمين الذين لم يتم مخاطبتهم بالانتظار، ومتابعة البريد الإلكترونى لهم لتلقى أى رسائل خاصة بالمسابقة أو الاختبار النفسى ومراحل التعاقد مع المعلمين.

كانت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة الربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تم البدء فى مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، برجاء متابعة بريدك الإلكترونى المسجل سابقاً على البوابة وحسابك على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

وتابعت: البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى تاريخ غلق بابا التسجيل.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة، وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضى، وأننا نسير وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأكد حجازى أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هى تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.