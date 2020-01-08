شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: غياب محمد صلاح أثر على الحفل و"كنا نتمنى حضوره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال كامل أبو على، ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر فى أول تعليق له على غياب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب إفريقى 2019: "محمد صلاح خدم قطاع السياحة كثيرا، ويكفى أنه بدلا من أن كان حديث العالم عنا منحصر فى الإرهاب والمشاكل، كان محمد صلاح خبر مهم فى كل الصحف العالمية، وكنت أتمنى حضوره للحفل، وعدم حضوره أثر كتير، ولو كان حضر كانت هتفرق".

وأشار رجل الأعمال، إلى أن الجناح الخاص بالنجم المصرى محمد صلاح متواجد ومستعد لاستضافته فى أى وقت.

فى سياق منفصل، أكد كامل أبو على أنه لن يعود مجددا للرياضة، وأنه منهمك حاليا فى العمل السياحى، ويستغل الأنشطة الرياضية ونجوم الكرة فى الترويج السياحى، لافتا إلى أنه سيستضيف الشهر المقبل مسابقة ملكة جمال العالم.

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وأشار كامل أبو على إلى أن هناك تجهيزات عالية المستوى تمت لإنجاح الحفل من خلال إقامة مسرح عائم خصيصا للحفل علي مارينا المنتجع بسهل حشيش وتم تجهيزها باحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية التي تضمن خروج الاحتفال بصورة مبهرة امام العالم كله، بجانب إضاءة المسرح والمنطقة المحيطة به بأحدث أساليب الليزر والإضاءة الحديثة وأعمال الإنفوجراف والفيديوجراف من قبل متخصصين على مستوي عالمي، وأسطول سيارات حديقة لتنقلات الضيوف وفرق من الشباب، لاستقبال الضيوف بدء من المطارات ومرافقتهم حتى مغادرة المدينة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قد أعلن عن الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وقدم رئيس الكاف درعا خاصا لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على تقديرا من المكتب التنتفيذى للكاف لجهوده لإنجاح الحفل والاستضافة التى نالت إشادة جميع الضيوف الذين حضروا الكرنفال مساء الثلاثاء.