شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو البحر الأحمر: سقوط "توماس كوك" لم يؤثر على السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال كامل أبو على ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن المعارض المصرية بالخارج شهدت خلال العامين الماضيين طفرة فى التحديث والشكل والتجهيزات التكنولوجية، ونتمنى استمرارها، موضحا أن سقوط شركة توماس كوك لم يؤثر على السوق المصرى إطلاقا، ولدينا انتعاش فى الأسواق السياحية المختلفة، قائلا" السياحة الروسية مؤثرة ولكن ليس بنفس القدر فى السنوات الماضية وعوضتها أسواق أخرى".

ولفت إلى أن السوق الانجليزى سيبدأ فى التدفق بداية من الشهر المقبل، وتوقع أبو على أن تشهد الحركة السياحية فى العام المقبل نسبة زيادة قد تفوق 15% مقارنة بما تم تحقيقه فى العام 2019، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات عالية المستوي تمت لانجاح الحفل من خلال إقامة مسرح عائم خصيصا للحفل على مارينا المنتجع بسهل حشيش وتم تجهيزها باحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية التي تضمن خروج الاحتفال بصورة مبهرة أمام العالم، بجانب إضاءة المسرح والمنطقة المحيطة به بأحدث أساليب الليزر والإضاءة الحديثة وأعمال الانفوجراف والفيديوجراف من قبل متخصصين على مستوى عالمى، وأسطول سيارات لتنقلات الضيوف وفرق من الشباب لاستقبال الضيوف بدءا من المطارات ومرافقتهم حتي مغادرة المدينة.

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وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف، قد أعلن عن الفائزين بجوائز الأفضل فى القارة السمراء، خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء فى مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وقدم رئيس الكاف درعا خاصا لرجل الأعمال المصرى كامل أبو على، تقديرا من المكتب التنتفيذى للكاف لجهوده لإنجاح الحفل والاستضافة التى نالت إشادة جميع الضيوف الذين حضروا الكرنفال مساء الثلاثاء.