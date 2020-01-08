شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: على مسئولى المحافظة التواصل مع الناس ليشعر المواطن بالإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور نواب المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وجميع قيادات المحافظة، فى قاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، حيث عرض المحافظ عدد من المشاكل التى تواجه المحافظة، وكذلك المشروعات التى سيتم افتتاحها الفترة القادمة.

ودعا اللواء خالد عبد العال، المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة، بما ينعكس على خدمة المواطنين، قائلا: هناك مشاريع كثيرة تتم وأحيانا إمكانيات المحافظة لا تساعد ولابد من مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن ما يتم من مشاريع ضخمة جدا لم يتم من عشرات السنين.

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وقال المحافظ إن ما يتم فى مصر الجديدة، كان مقدر له أن ينتهى خلال 3 سنوات ولكن العزيمة والإرادة أنجزته فى أقل من عام، بدعم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما انعكس على الحركة المرورية بعد توسعة الشوارع، ما نال رضا المواطنين، قائلا: لابد أن يشعر المواطن بالإنجاز الذى يتم، وعلى مسئولى المحافظة التواصل مع المواطنين وأخذ أرائهم حول المشاريع والعمل بوجهات نظرهم ، قائلا: عندما ننزل الشارع نتحدث مع المواطنين وكانت أرائهم مفيدة جدا.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، افتتاح أعمال التطوير الجارية بميدان تريمف ضمن حملة " إتحضر للأخضر" التى أطلقها رئيس الجمهورية كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وشارك المحافظ فى زراعة شجرة ضمن أعمال التشجير التى تجرى فى الميدان والتى تضم زراعة 110 أشجار إلى جانب نشر المسطحات الخضراء وأحواض الزهور، مؤكدا ان رئيس الجمهورية على عودة شوارع منطقة مصر الجديدة إالى سابق عهدها مشيراً إلى أن أعمال التطوير كانت ضرورية لاحداث سيولة مرورية فى المنطقة خاصة مع المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها.