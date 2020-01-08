شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبوعلى: الدولة ساندت تجهيزات الحفل ليليق بأسم بلدنا.. ونتوقع تنظيمه بمصر دورتين قادمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال كامل أبو على، أن هناك اتفاق مع الكاف فى حال نجاح حفل أفضل لاعب فى إفريقيا، سيتم تقييم العمل ومنح مصر حق استضافة الحفل لعامين مقبلين، منوها إلى أن الكاف سيجتمع قريبا ويصدر قراره فى هذا الشأن.

وأوضح رجل الأعمال، أنهم شاهدوا الإمكانيات التى كانت موجود وتم توفيرها، قائلا:" عندما وضعنا المخطط كان التنفيذ حلم، و لم يكن أمامنا عقبات سوى الوقت القياسى الذى عملنا به"، وشدد على أن الدولة والجهات الأمنية ساندتنا لخروج الحفل بالشكل الذى يليق بمصر.

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قد أعلن عن الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وقدم رئيس الكاف درعا خاصا لكامل أبو على تقديرا من المكتب التنتفيذى للكاف لجهوده لإنجاح الحفل والاستضافة التى نالت إشادة جميع الضيوف الذين حضروا الكرنفال مساء الثلاثاء.