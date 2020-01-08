ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، شخصين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة. تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، أفادت قيام "سائق توك توك، عامل – مقيمان بمحافظة أسيوط" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة لهما، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبحوزتهما "43 قطعة حشيش-وزنت 250 جرام"، 52 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتفين محمول". بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام التوك توك في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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