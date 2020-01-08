أخبار مصر | مفاوضات سد النهضة.. رئيس إفريقية النواب: حصة مصر من مياه النيل 55 مليار.. ولن نفرط في متر مكعب واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات سد النهضة.. رئيس إفريقية النواب: حصة مصر من مياه النيل 55 مليار.. ولن نفرط في متر مكعب واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المفاوضات التي عقدت لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، بشأن سد النهضة، بمشاركة مُمثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، تسير في إطار حضاري بطرح الملاحظات والتعقيبات من كل طرف حول بناء السد مع آلية الحلول.

وأضاف رضوان، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن القيادة السياسية للدولة المصرية لن يفرض عليها أي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومي، مُؤكدًا أن مصر أعلنت موقف واضح وصريح في العديد من الاجتماعات التي عقدت سابقًا لوزراء الموارد المائية للسودان وإثيوبيا بأنها لم تقف أمام تحقيق التنمية التي تسعي إثيوبيا لتحقيقها ولكن ليس على حساب ومصلحة المصريين، مُشيرًا إلى أن مباحثات اليوم ناقشت مرحلة ملئ سد النهضة، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف والتي قد تتزامن مع فترة ملئ السد، بالإضافة إلى مناقشة القواعد التشغيلية للسد بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي سواء.

كما أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر تعاني من نقص في المياه بقدر يصل لـ 21 مليار متر مكعب في السنة وتعوض هذا العجز بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المُعالجة بنسبة تصل إلى 10.000 جزء في المليون، مُنوهًا أن حصة مصر من مياه نهر النيل تقدر بـ ٥٥ مليار متر مكعب ولن تفرط في متر واحد إطلاقًا.