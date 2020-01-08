أخبار مصر | زينب العبادي إحدى المشاركات بمعرض ديارنا: نحرص على تطوير منتجاتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زينب العبادي إحدى المشاركات بمعرض ديارنا: نحرص على تطوير منتجاتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية والأسر المنتجة، فتح أبوابه بقاعة الصندوق الاجتماعي في أرض المعارض بمدينة نصر، حيث يستمر حتى 15 من ینایر، يوميا من١٠ صباحا حتى١٠مساءً.

وتشارك زينب العبادي من شمال سيناء، حيث بدأت حياتها مع أسرتها في تعلمها فنون الكليم السيناوي، وفي كلمات مشبعة بالإصرار قالت إنها أصرت على استكمال تعليمها وفي نفس الوقت استمرار التطوير في الكليم.

وأكدت "زينب"، أنه منذ 5 سنوات بدأت تتعلم الصباغة اليدوية من نباتات سيناء، وذلك للتطوير أفضل في الكليم السيناوي، كما عملت مع سيدات من الجدات بسيناء في تدريب أعداد أكبر بقرى كتير بسيناء.

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وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي قد افتتحت، معرض ديارنا للحرف اليدوية في شهر ديسمبر الماضي.

ويشارك في المعرض ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.

ويضم المعرض مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما يضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.

