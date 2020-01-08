أخبار مصر | مجمع البحوث الإسلامية يطالب وعاظ الأزهر بمزيد من الجهود التوعوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجمع البحوث الإسلامية يطالب وعاظ الأزهر بمزيد من الجهود التوعوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الأمين العام خلال كلمته بالمؤتمر على أهمية المرحلة القادمة والتي تحتاج منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الجمهور في مختلف أماكن تواجده، والتواصل مع الفئات العمرية والفكرية المختلفة، من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة؛ لتحقيق جانب الاتصال الفعّال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع.
وأشار الأمين العام خلال المؤتمر إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمي المستمر، والانتشار الميداني للوعاظ بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، وتكثيف الأنشطة التي تقوم بها منطقة الوعظ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المحافظة، بناء على خطط التوعية المشتركة، والتي تتفق مع احتياجات الناس وتستهدف قضاياهم وتجيب على استفساراتهم وتسهم بشكل رئيس في حل مشكلاتهم.
وطالب عيّاد الوعاظ خلال المؤتمر أن تمس رسائلهم واقع الناس وتصب في صالح خطة البناء الإيجابي للمجتمع، وأن تكون تلك الرسائل الموجهة بناء على استطلاع ودراسات حية للواقع المجتمعي حتى تحقق أهدافها ويكون لها نتائج محسوسة لدى الناس في معاملاتهم، تعيد لهم الثقة في أنفسهم وتبث لهم شعاع من الأمل وتستعيد قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.