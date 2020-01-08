أخبار مصر | مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت المصادر فى تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات فى الأكاديمية المهنية للمعلمين، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تطوير العملية التعليمية، وأيضًا تطوير المعلمين لمتابعة تطبيق النظام الجديد.
كان الدكتور رضا حجازي، نفى في تصريحات سابقة، تعديل في شروط التقديم لـ مسابقة 120 ألف معلم، التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.
وتابع: لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مؤكدًا أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
وأوضح أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيينا"، إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مضيفًا أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.