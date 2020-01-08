أخبار مصر | مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: تغييرات لتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم للتعليم العام وشئون المعلمين، لإصدر حزمة من القرارات لصالح المعلمين، على أن يتم إعلانها رسميًا خلال الفترة المقبلة.



وأضافت المصادر فى تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات فى الأكاديمية المهنية للمعلمين، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تطوير العملية التعليمية، وأيضًا تطوير المعلمين لمتابعة تطبيق النظام الجديد.



كان الدكتور رضا حجازي، نفى في تصريحات سابقة، تعديل في شروط التقديم لـ مسابقة 120 ألف معلم، التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.