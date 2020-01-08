أخبار مصر | الإنتاج الحربي: نتعاون مع كافة الوزارات لتطبيق منظومة التحول الرقمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي: نتعاون مع كافة الوزارات لتطبيق منظومة التحول الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بقرار رقم 501، وتضمن القرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتشكيل هيئة تنفيذية عليا وكذلك لجنة استشارية تشمل وزارات الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والإنتاج الحربي وكل وزارة تختص بلجنة متخصصة لتنفيذ فكرة التحول الرقمي في الهيئات والوزارات والقطاعات الحكومية.

وقال الدكتور أحمد عبد النظير مدير مركز التميز العلمي للإنتاج الحربي لـ"الخليج 365" أن المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي يتضمن عددًا من الهيئات الاستشارية منها لجنة تفعيل وتأمين أدوات التحول الرقمي وتسمي إدارة المخاطر وتتبع وزارة الدفاع لتكون مختصة بتأمين البيانات والمعلومات وحمايتها من القرصنة والهجمات السيبرالية وبها عدد من المختصون والخبراء في ذلك المجال لحماية خصوصية المواطن المصري وتأمين بياناته بما يخدم الصالح العام.

وأشار أحمد عبد النظير إلي أن وزارة الإنتاج الحربي ومركز التميز العلمي تتعاون مع كافة الوزراء في الدولة والقطاعات الحكومية كالدفاع والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين وغيرها وكذلك الجامعات المصرية والعديد من الخبراء الاستشاريين بالإضافة إلي وزارة الهجرة والعلماء المصريين بالخارج المختصين بالمجال التكنولوجي والمعلوماتي للاستفادة من خبراتهم في تطبيق منظومة التحول الرقمي في المجتمع المصري.